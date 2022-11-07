Mêmes produits, nouveau système

Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme de succion. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait trop rapidement ou s'il en laisse échapper en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il semble frustré. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau modèle de pack.