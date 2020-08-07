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Eingestellt

Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

SHB3075RD/00

3.9
| (39) Bewertungen

Erhältlich in

Blau
Blau
Rot
Rot
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Fühl den Bass+
Die BASS+-Kopfhörer von Philips packen überwältigende, satte Bässe in ein elegantes, kompaktes Design. Tolle Optik, großartiger Klang und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Kabellose Bluetooth-Kopfhörer für Beats mit mehr Bass in handlichem Format.
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Fühl den Bass+

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Der Akku bietet bis zu 12 Stunden Betriebszeit

Der Akku bietet bis zu 12 Stunden Betriebszeit

Mit 12 Stunden Betriebszeit kannst du den ganzen Tag Musik hören.

32-mm-Lautsprechertreiber

32-mm-Lautsprechertreiber

BASS+-Kopfhörer verfügen über 32-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für optimalen Komfort

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für optimalen Komfort

BASS+ Kopfhörer wurden für die ideale Passform entwickelt. Die drehbaren Ohrmuscheln und der anpassbare Bügel sorgen daher für optimalen Komfort.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

39

Bewertungen

07/08/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hervorragendes Gerät mit Bluetooth 5 Treiber

Anfangs war dem nicht so, da aus vergangener Zeit ein Bluetooth4-Dongle verwendet wurde. Erst nach anschaffung des Bluetooth5 Dongles(Schnittstelle) waren bis zu 7 Verbundungen(Kopplungen) gleichzeitig möglich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

08/01/2024

España

España

Estan bien

La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.

Vorteile

comodos

Nachteile

un poco fragiles

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro verfasst

25/09/2023

France

France

Casque sans fil pratique et léger

Ultra léger et super confortable ! C’est un super rapport qualité prix. Je m’en sers pour écouter du contenu audio sur mon ordi

Vorteile

Léger, mon téléphone reconnaît vite le bluetooth

Nachteile

Pas le meilleur casque son

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural verfasst

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