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Eingestellt
SHB3075RD/00
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Mit 12 Stunden Betriebszeit kannst du den ganzen Tag Musik hören.
BASS+-Kopfhörer verfügen über 32-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.
BASS+ Kopfhörer wurden für die ideale Passform entwickelt. Die drehbaren Ohrmuscheln und der anpassbare Bügel sorgen daher für optimalen Komfort.
3.9
von 5
39
Bewertungen
werner7244623*
07/08/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hervorragendes Gerät mit Bluetooth 5 Treiber
Anfangs war dem nicht so, da aus vergangener Zeit ein Bluetooth4-Dongle verwendet wurde. Erst nach anschaffung des Bluetooth5 Dongles(Schnittstelle) waren bis zu 7 Verbundungen(Kopplungen) gleichzeitig möglich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Catåfora
08/01/2024
España
Estan bien
La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.
Vorteile
comodos
Nachteile
un poco fragiles
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro verfasst
Pescadou-C
25/09/2023
France
Casque sans fil pratique et léger
Ultra léger et super confortable ! C’est un super rapport qualité prix. Je m’en sers pour écouter du contenu audio sur mon ordi
Vorteile
Léger, mon téléphone reconnaît vite le bluetooth
Nachteile
Pas le meilleur casque son
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural verfasst
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