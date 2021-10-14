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Eingestellt
SHB3595BK/10
8,6-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
6 Std. Betriebszeit
Koppeln Sie Ihre Kopfhörer mit jedem Bluetooth-Gerät für kristallklaren Musikgenuss – ganz ohne Kabel.
Die Ohrstöpsel sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.
Kompakte und effiziente 8,6-mm-Treiber liefern klaren Sound und kräftige Bässe für Hörgenuss unterwegs.
1.0
von 5
1
Bewertung
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Nachteile
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Diese Bewertung wurde für 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth verfasst
Diese Bewertung wurde für 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth verfasst