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Arrêté
SHB3595BK/10
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
6 h d'autonomie
Appairez votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil et profiter d'un son limpide.
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.
Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son précis aux basses puissantes, pour un plus grand plaisir d'écoute.
1.0
sur 6
1
Avis
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Contre
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Cet avis a été rédigé pour 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
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