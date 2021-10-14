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  • La liberté du sans fil avec un son puissant.
  • La liberté du sans fil avec un son puissant.

Arrêté

3000 seriesCasque Bluetooth®

SHB3595BK/10

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La liberté du sans fil avec un son puissant.
Les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth® compacts SHB3595 offrent un son puissant et jusqu'à 6 heures de musique sans fil. Une solution nomade pratique.
Voir tous les avantages

La liberté du sans fil avec un son puissant.

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • 6 h d'autonomie

Compatible Bluetooth® 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatible Bluetooth® 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Appairez votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil et profiter d'un son limpide.

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort personnalisé optimal

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort personnalisé optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Haut-parleurs 8,6 mm performants produisant un son clair et puissant

Haut-parleurs 8,6 mm performants produisant un son clair et puissant

Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son précis aux basses puissantes, pour un plus grand plaisir d'écoute.

Spécificités Techniques

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Avis

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14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Contre

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Cet avis a été rédigé pour 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Cet avis a été rédigé pour 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

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