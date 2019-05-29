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Eingestellt
SHB4305WT/00
12,2-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
6 Std. Betriebszeit
Besonders komfortabel
Ein Beat, der durch den Körper geht – das ist die Art von Bass, die man sich wünscht. Aus den leistungsstarken 12,2-mm-Lautsprechertreibern dröhnt ein enormer Bass – klein, aber oho!
Mit 6 Stunden Betriebszeit können Sie den ganzen Tag Musik hören.
Koppeln Sie Ihre Kopfhörer einfach mit einem beliebigen Bluetooth-Gerät und hören Sie kabellos Musik.
3.4
von 5
8
Bewertungen
JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon verfasst
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth® verfasst
Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth® verfasst
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