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  • Fühlen Sie den BASS+
  • Fühlen Sie den BASS+
  • Fühlen Sie den BASS+
  • Fühlen Sie den BASS+
  • Fühlen Sie den BASS+
  • Fühlen Sie den BASS+
  • Fühlen Sie den BASS+
  • Fühlen Sie den BASS+

Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB4305WT/00

3.4
| (8) Bewertungen
Fühlen Sie den BASS+
Diese kleinen, aber robusten Kopfhörer bieten überraschend viel Sound. Mit Lautsprechertreibern, die speziell auf satte Bässe ausgelegt sind, sorgen die Philips BASS+ Bluetooth-Kopfhörer für überzeugende Schallisolation und Bewegungsfreiheit durch kabellose Verbindungen – damit holen Sie alles raus aus Ihren Beats.
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Fühlen Sie den BASS+

  • 12,2-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • 6 Std. Betriebszeit

  • Besonders komfortabel

Leistungsstarke 12,2-mm-Treiber

Leistungsstarke 12,2-mm-Treiber

Ein Beat, der durch den Körper geht – das ist die Art von Bass, die man sich wünscht. Aus den leistungsstarken 12,2-mm-Lautsprechertreibern dröhnt ein enormer Bass – klein, aber oho!

Der Akku bietet bis zu 6 Stunden Betriebszeit

Der Akku bietet bis zu 6 Stunden Betriebszeit

Mit 6 Stunden Betriebszeit können Sie den ganzen Tag Musik hören.

Kabellose Bluetooth-Technologie

Kabellose Bluetooth-Technologie

Koppeln Sie Ihre Kopfhörer einfach mit einem beliebigen Bluetooth-Gerät und hören Sie kabellos Musik.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

8

Bewertungen

3

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon verfasst

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth® verfasst

Diese Bewertung wurde für SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth® verfasst

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