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Arrêté
SHB4305WT/00
HP 12,2 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
6 h d'autonomie
ultra-confortable
Les basses puissantes rendent votre musique vivante. Les puissants haut-parleurs de 12,2 mm délivrent des basses profondes à partir d'un design élégant et compact.
Les 6 heures d'autonomie vous permettent d'écouter de la musique toute la journée.
Appairez facilement votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil.
3.4
sur 6
8
Avis
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
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JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
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Cet avis a été rédigé pour SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Cet avis a été rédigé pour SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Cet avis a été rédigé pour SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Les résultats réels peuvent varier