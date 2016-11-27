Lieferumfang: Philips SHB5250 Bluetooth Kopfhörer, USB-Micro USB Ladekabel, Anleitung Erster Eindruck: Die MyJam FreshTones BT Kopfhörer sehen in der Farbe hellblau sehr schick aus. In der Mitte des Kabels sitzt der Akku, weiter oben die Bedieneinheit zum An-/Ausschalten, Bluetooth Pairing, Lauter/Leiser, Anrufe annehmen und beenden etc. An der Seite liegt der MicroUSB Slot zum Aufladen der Kopfhörer. Das Kabel ist ein sehr elastisches Flachbandkabel, welches immer schön glatt bleibt und sich nicht verknotet, was sonst immer ein großes Problem bei InEar Kopfhörern ist. Die Ohrhörer sitzen sehr angenehm und fest im Ohr. Somit kann man auch gut mit ihnen joggen, ohne dass sie immer wieder rausfallen. Im Allgemeinen sind die Kopfhörer sehr leicht und gut verarbeitet. Selbst bei längerem Gebrauch stören sie nicht und drücken nicht in den Ohren o.ä. Das Pairing mit meinen Bluetooth Geräten ( Handy, Tablet und Laptop ) hat ohne Probleme und schnell geklappt. Auch das erneute wiederverbinden verläuft jedes Mal reibungslos. Klang: Die Kopfhörer haben einen sehr ausgeglichen und angenehmen Klang. Die Tiefen werden zwar gut rübergebracht, könnten für meinen Geschmack aber noch etwas kräftiger sein. Dennoch ist der Bass vollkommen ausreichend und gut für InEar Kopfhörer. Die Mitten und Höhen kommen sehr klar und kräftig rüber. Selbst auf höchster Lautstärke ist der Klang sehr gut und es kommt zu keinem Verzerren. Umgebungsgeräusche werden für diese Passform relativ gut ausgeschlossen. Bei In Ear Kopfhörern mit Gummi Aufsätzen, ist dies aber meist noch besser. Ich finde es bei den Kopfhörern aber genau richtig, da ich es auch nicht mag, wenn man gar nichts mehr von der Umgebung ( wie zB. Straßenverkehr ) mitbekommt. Akku + Reichweite: Die Akkulaufzeit der Kopfhörer beträgt bei mir knapp 4 Stunden Dauernutzung. Höre aber meistens mit 80-100% Lautstärke. Aufgeladen sind sie in 2-3 Stunden. Die Reichweite beträgt 6-8 Meter. Ab 6 Meter konnte ich ab und zu kleine Störungen bemerken, aber dies sollte mehr als ausreichend sein. Die Bluetooth Verbindung war bisher ansonsten immer sehr stabil und es kam zu keinen Störungen. Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit den Philips MyJam SHB5250 FreshTones. Sie sind klanglich gut abgestimmt und haben einen ausgeglichenen kräftigen Sound. Selbst nach 4 Stunden Musik hören, sitzen sie immer noch angenehm im Ohr und man merkt sie fast gar nicht. Die Akkulaufzeit könnte noch ein bisschen besser sein, da sie zB. bei längeren Reisen leider nicht ganz durchhalten. Für den Alltag reicht es jedoch voll und ganz aus. Die Kopfhörer besitzen meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und ich habe nichts Gravierendes zu bemängeln. Kann sie definitiv weiterempfehlen