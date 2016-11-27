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Eingestellt
SHB5250PK/00
14,2-mm-Treiber/offen
Earbud
Flach-Kabel
Die gummierte flexible Kabelentlastung zwischen dem Kopfhörer und dem Kabel schützt die Verbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und verlängert somit die Lebensdauer.
Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Bassöffnung an den Ohrhörern für satte Bässe
3.1
von 5
76
Bewertungen
mueduer
27/11/2016
Suisse
Preis/Leistung Top
Für dieses Preissegment absolut Top. Natürlich gibt es bessere Kopfhörer aber nicht in diesem Preissegment. Absolute Kaufempfehlung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5250BK Bluetooth-Headset verfasst
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egbell
19/07/2016
Suisse
Begeistert
Verwendung: Höre Musik von iPhone 6s und trage dieses bei mir. Batterieladung reicht für gut 4,5 Stunden und ist schnell wieder aufgeladen. Batterieladestand wird im iPhone neben Bluetooth-Symbol angezeigt. Tragkomfort super: Spüre nichts im Ohr, hält auch beim Joggen; ist sehr leicht. Connection Bluetooth absolut einfach und schnell. Alle Angaben in der technischen Beschreibung entsprechen der Realität.
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Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
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