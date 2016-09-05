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Arrêté
SHB5250PK/00
HP 14,2 mm, conception arrière ouverte
Écouteur
Câble plat
Le système Flex-grip caoutchouté protège les câbles des dommages et prolonge leur durée de vie.
Haut-parleurs de qualité de 14,2 mm avec des évents de basse sur les écouteurs qui assurent des basses puissantes.
3.1
sur 6
76
Avis
Geff44
05/09/2016
France
Très bon appareil
Je fais suite à une évaluation pour laquelle je n'avait trouvé le moyen de connecter mes écouteurs à un appareil. Merci à Philipps de m'avoir répondu. Il suffisait tout bêtement de lire le manuel. Un excellent appareil, confortable et puissant!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5250BK Casque Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5250BK Casque Bluetooth®
Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5250WT Bluetooth-Headset
Oui, je recommande ce produit
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Napoli
09/03/2018
Deutschland
Super
Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5250BK Bluetooth-Headset
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