Hallo Zusammen, der Philips Bluetooth-Kopfhörer SHB6250 ist ein bestechender Kopfhörer der seines Gleichen sucht. Ich habe Ihn mit meinem Smartphone Samsung Galaxy Note 3 verwendet. In Sachen Verbindung, Sound, Verarbeitung und einiges mehr überzeugt dieser Kopfhörer und er kann im höheren Preissegment mehr als mithalten. Verarbeitung : Der Philips SHB6250 ist insgesamt sehr gut verarbeitet. Es sind am gesamten Kopfhörer keinerlei scharfe Kanten zu sehen oder zu fühlen. Die 40 mm Ohrmuscheln lassen sich ganz einfach wegklappen und somit platzsparend verstauen. Auch hier, an den Gelenken der Ohrmuscheln, ist die Verarbeitung sehr gut. Akku-Ladezeit und Ausdauer : Laut der der Beschreibung benötigt der Philips SHB6250 ca. 3 Std. Ladezeit. dies ist richtig, wenn man ihn am PC lädt. Ich habe mein Ladekabel in den Stecker meines Smartphone Ladestecker gesteckt ( Versorgung über 220V ) und man muss sagen, es geht auch in 2 Std. Die Akku-Ausdauer wird mit bis zu 11 Std. angegeben und ich muss ganz ehrlich sagen "da kommen wir hin". Mal ist es länger und mal kürzer. Verbindung : Man hat zwei Möglichkeiten den Philips SHB6250 mit dem Smartphone zu verbinden. Einmal die sog. manuelle Kopplung und die Kopplung über NFC. Wenn man ein Smartphone mit der Funktion "NFC" besitzt, brauch man nicht mehr die manuell Kopplung durchführen. Der Kopfhörer verbindet sich automatisch mit dem Smartphone. Achtung! Die "NFC" Funktion hat nicht jedes Smartphone. Ansonsten ist die Kopplung in beiden Fällen sehr einfach und schnell. Sound : Da ich mein eigenes kleines Homerecording-Studio habe und ein wenig mehr Wert auf Sound lege fällt dieses Thema etwas großzügiger aus. Aber keine Angst, ich werde nicht so technisch. Der Sound allg. fällt gut aus. Ich habe, damit ich hier auch so objektiv wie möglich sein kann, alle Arten von Musik auf den Kopfhörer gelegt. Ich persönlich gebe mich eher dem Metal und der Hard Rock Musik hin, aber wir hören ja alle unterschiedliche Musik und haben ein anderes Hörvermögen. Hard Rock und Metal : In dieser Musik-Richtung musste ich feststellen, dass es am besten ist die MP3s nicht durch den EQ zu treiben. Der Sound wirkt pur am besten. Gerade im Hard Rock sind die feinen Bereiche besser zu hören. Pop : In diesem Bereich kann man hier und da ein wenig Bass und Höhen nach regeln. Da solche Produktionen meistens schon auf die digitale Welt der Musik ausgerichtet sind, benötigt man aber nicht viel Sound-Verbesserung. Klassik : Hier muss ich leider sagen, dass der Philips SHB6250 ganz weit hinten liegt. Aus meiner Sicht der Dinge ist diesem Kopfhörer nicht vergönnt diese Musik auch nur annährend gut wiederzugeben. Das mag daran liegen, dass mit 40 mm die Ohrmuscheln nicht groß genug sind. Dance, Trance und alles andere in dieser Richtung : Der Philips SHB6250 ist für diese Musik auch nicht unbedingt der "Richtige", aber mit ein wenig EQ geht diese Musik auch. Es gibt, wie die Leute die diese Musik bevorzugen, bessere aber auch viel teurere Kopfhörer als die Philips SHB6250. Tragekomfort : Ich habe den Philips SHB6250 fast täglich benutzt. Unterwegs, im Krankenhaus, beim Spazieren gehen........u.s.w..... Ich habe nie , zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt dass mich der Philips SHB6250 auf meinem Ohren oder meinem Kopf stört! Eher ist es so, dass man den Philips SHB6250 fast vergessen kann weil er sich so schön tragen lässt. Bedienung des Philips SHB6250 : Die Bedienungselemente sind alle auf der rechten Ohrmuschel. Sie sind sehr leicht zugänglich. Man muss allerdings sich ein wenig mit den Knöpfen und ihrem Standpunkt auseinander setzen, damit man ein wenig Routine bekommt. Sämtliche Knöpfe funktionieren aber Einwandfrei. Ein Manko ist das Mikrofon was sich in der Ohrmuschel befindet. Die Freisprech-Funktion ist echt ne tolle Sache, aber wenn der Telefonpartner sehr leise und ehr versetzt die versteht, ist es besser den Philips SHB6250 zu entkoppeln und ohne ihn zu telefonieren. Fazit : Der Philips Bluetooth Kopfhörer SHB6250 ist ein Allrounder in diesem Preissegment. Man kann ihn nicht genug loben und man sucht seines Gleichen doch oft vergeblich.