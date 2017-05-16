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Arrêté
SHB6250/00
Sans fil, son clair
Avec son élégant design fin, pliable et ultra-portable ainsi que sa connectivité Bluetooth®, le casque Philips SHB6250 est un choix idéal pour les déplacements. Profitez de ses basses profondes et de sa parfaite clarté, sans jamais être gêné par des enchevêtrements de câbles.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Conçu pour vous offrir un maintien parfait grâce à ses coques et à son arceau réglables, votre casque vous apporte un réel confort en déplacement.
Utilisez votre casque avec n'importe quel appareil Bluetooth® pour profiter d'une musique parfaitement claire, sans fil. Et le plaisir ne s'arrête pas une fois la batterie épuisée : il vous suffit de brancher le câble pour continuer à écouter de la musique.
3.6
sur 6
19
Avis
Philippemanap
16/05/2017
France
Super pratique et bon son
Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Magnum
12/03/2017
France
Parfait pour voyager
Je cherchais un casque pour fonctionner avec mon smartphone et j'ai trouvé cette option sans fil intéressante. L'appairage s'est fait sans problème et après deux trois réglages de base la qualité du son est superbe. De plus la musique s'arrête automatiquement en cas d'appel téléphonique. Rapport qualité prix avantageux!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
jasiengel
16/04/2015
Deutschland
Perfekte Leistung
Die Kopfhörer sind der Wahnsinn! Das Verbinden mit Bluetooth und Handy ( Ich habe es mit dem I Phone 5s gekoopelt ) geht binnen Sekunden und dann kann das Sound vergnügen auch schon los gehen :) Kein lästiges Kabel mehr, was stört und der Klang ist bombastisch! Die Bässe kommen sehr gut raus und der Tragekomfort ist sehr bequem, kein verrutschen und da man es noch individuell einstellen kann, perfekt. Auch die Ohrmuscheln selber sind perfekt geschützt und sitzen optional. Ich bin absolut begeistert und zudem kann man noch Anrufe annehmen , was will man mehr? Ich kann es nur empfehlen, denn enttäuscht werdet Ihr sicher nicht sein. Der Klang ist perfekt, die Lautstärke stimmt, die Bässe sind perfekt und man hat keinen Kabelsalat. Egal ob bei Fitness, unterwegs oder zu Hause, damit liegt man einfach bomben richtig :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Les résultats réels peuvent varier.