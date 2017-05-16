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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB6250/00

3.6

| (19) Avis

Sans fil, son clair

Avec son élégant design fin, pliable et ultra-portable ainsi que sa connectivité Bluetooth®, le casque Philips SHB6250 est un choix idéal pour les déplacements. Profitez de ses basses profondes et de sa parfaite clarté, sans jamais être gêné par des enchevêtrements de câbles.

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Supprimez les câbles, pas la qualité

Sans fil, son clair

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Supra-aural

HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son clair

HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son clair

Coques et arceau réglables, pour un maintien parfait

Coques et arceau réglables, pour un maintien parfait

Conçu pour vous offrir un maintien parfait grâce à ses coques et à son arceau réglables, votre casque vous apporte un réel confort en déplacement.

Technologie Bluetooth® pour une utilisation pratique sans fil

Technologie Bluetooth® pour une utilisation pratique sans fil

Utilisez votre casque avec n'importe quel appareil Bluetooth® pour profiter d'une musique parfaitement claire, sans fil. Et le plaisir ne s'arrête pas une fois la batterie épuisée : il vous suffit de brancher le câble pour continuer à écouter de la musique.

Spécificités Techniques

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3.6

sur 6

19

Avis

16/05/2017

France

France

Super pratique et bon son

Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

12/03/2017

France

France

Parfait pour voyager

Je cherchais un casque pour fonctionner avec mon smartphone et j'ai trouvé cette option sans fil intéressante. L'appairage s'est fait sans problème et après deux trois réglages de base la qualité du son est superbe. De plus la musique s'arrête automatiquement en cas d'appel téléphonique. Rapport qualité prix avantageux!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

16/04/2015

Deutschland

Deutschland

Perfekte Leistung

Die Kopfhörer sind der Wahnsinn! Das Verbinden mit Bluetooth und Handy ( Ich habe es mit dem I Phone 5s gekoopelt ) geht binnen Sekunden und dann kann das Sound vergnügen auch schon los gehen :) Kein lästiges Kabel mehr, was stört und der Klang ist bombastisch! Die Bässe kommen sehr gut raus und der Tragekomfort ist sehr bequem, kein verrutschen und da man es noch individuell einstellen kann, perfekt. Auch die Ohrmuscheln selber sind perfekt geschützt und sitzen optional. Ich bin absolut begeistert und zudem kann man noch Anrufe annehmen , was will man mehr? Ich kann es nur empfehlen, denn enttäuscht werdet Ihr sicher nicht sein. Der Klang ist perfekt, die Lautstärke stimmt, die Bässe sind perfekt und man hat keinen Kabelsalat. Egal ob bei Fitness, unterwegs oder zu Hause, damit liegt man einfach bomben richtig :)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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