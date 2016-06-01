Der Philips SHB7250 kommt im klaren Design daher. Schon beim Auspacken macht der Kopfhörer einen wertigen Eindruck. In der Verpackung findet man neben dem Kopfhörer noch eine Kurzbedienungsanleitung, ein USB-Kabel um den Akku zu laden sowie ein 3,5mm Klinkenkabel mit dem sich der Kopfhörer problemlos an Geräten ohne Bluetooth anschließen lässt und mit dem man auch bei leerem Kopfhörer-Akku noch problemlos Musik hören kann. Nach dem auspacken empfiehlt sich ein Blick in die Bedienungsanleitung. Sie ist klar strukturiert und erklärt kurz und verständlich alle Bedienelemente sowie die Kopplung des Kopfhörers an die Abspielgeräte. Die Bedienelemente am Kopfhörer selbst befinden sich außen an der rechten Ohrmuschel. Hier lässt sich die Lautstärke regeln, Tracks vor- oder zurückspringen, die Wiedergabe starten und Pausieren/Stoppen und natürlich findet man hier auch den ein und Ausschalter sowie einen Taster um einen Equalizer zu aktivieren. Außerdem lassen sich über die Bedienelemente auch Anrufe entgegennehmen und beenden sowie die „Voice Control“ (Siri / Google Now) des Smartphones / Tablets aktivieren. Der SHB7250 wird bereits vorgeladen geliefert, man kann also theoretisch sofort loslegen. Es empfiehlt sich aber sicher den Kopfhörer einmal komplett aufzuladen. Das koppeln via Bluetooth mit einem Abspielgerät, bei mir waren es iOS Geräte, klappt problemlos. Also Musik ausgewählt und schon kann der Hörgenuss losgehen. Mir gefällt der Klang des Philips gut. Bassfreunde werden hier sicher auf ihre Kosten kommen. Aber auch in den Mitten und Höhen weiß der SHB7250 zu gefallen. Ich habe mir verschiedene Musikrichtungen (Rock, Pop, Klassik, Jazz) mit dem Kopfhörer angehört und mich konnte der Klang stets überzeugen. Der zuschaltbaren Equalizer konnte mich leider überhaupt nicht überzeugen. Das ist allerdings bei fast allen Equalizern so. Von daher bleibt er bei mir immer aus da er auch überhaupt nicht nötig ist. Telefonieren kann man mit dem SHB7250 natürlich auch. Die Sprachqualität / Verständigung ist, wie nicht anders erwartet, gut. Kommen wir zum Tragekomfort. Der SHB7250 sitzt angenehm leicht auf dem Kopf wodurch auch längeres tragen ohne Probleme möglich ist. Meine Freundin bemängelte lediglich, dass bei ihrem relativ kleinen Kopf der Kopfhörer beim Tanzen verrutschen könnte, was ich aber eher auf ihren Tanzstil als auf den Sitz des Kopfhörers zurückführen würde. Die Bedienung über die Tasten am Kopfhörer klappt übrigens gut. Manche Tasten sind doppeltbelegt, aber nach kurzer Eingewöhnung hat man ganz schnell raus welche Taste was macht und kommt „blind“ mit der Bedienung klar. Mir hat der Philips SHB7250 gut gefallen. Er gefällt durch ausgewogenen Klang sowie guten Trage- und Bedienkomfort zu einem guten Preis.