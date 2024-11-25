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Arrêté
Un son haute résolution
Le Philips SHB7250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Coussinets confortables
Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Ces casques répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution.
La mise en marche automatique couplée à un appairage NFC par simple contact vous permet de connecter facilement votre casque sans fil à n'importe quel appareil Bluetooth®.
La conception arrière fermée isole votre musique des sons externes. Vous profitez ainsi de tous les détails et des basses profondes de votre musique.
4.2
sur 6
33
Avis
82%
recommandent ce produit
Roro_333
25/11/2024
France
Casque parfait
J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Date d'utilisation 2022-11-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Date d'utilisation 2022-11-25
david49510
15/01/2016
France
tres bon casque
rapport qualite prix top je le recommande sans soucic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
deathmatch
01/06/2016
Deutschland
Absulut genialer Begleiter
Egal ob man am Pc oder am Smartphone Musik genießen will. Sauberer klarer Klang, satte Bässe dank zuschaltbarem Bassfilter. Perfekte Steuerung des Smartphones dank S-Voice. Ein Knopfdruck und sprechen Sie über das eingebaute Microphone mit Ihrem Telefon. Ein kleines Manko gibt es nur am Kopfbügel, da man manchmal das Gefühl hat der Kopfhörer wackelt, ansonsten guter Tragecomfort auch bei längerem Genuss. Ein must have für jeden der auf Qualität und Perfektion steht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Les résultats réels peuvent varier.
Lorsque vous utilisez le câble de casque fourni