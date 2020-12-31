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Eingestellt
SHC1300/00
Kabelloser Komfort dank Infrarot-Übertragung
Diese extra großen, kabellosen Infrarot-Kopfhörer verbinden Qualität mit Komfort für den Fernseh- bzw. Musikgenuss zu Hause.
32-mm-Treiber/geschlossen
Over-Ear
Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.
Durch die Modulation des Übertragungsweges mit sehr hoher Frequenz ist ein kristallklarer Empfang gewährleistet.
2.9
von 5
46
Bewertungen
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Vorteile
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Nachteile
niente da segnalare.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC1300 Wireless hi-fi headphones verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC1300 Wireless hi-fi headphones verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-31
02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Vorteile
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Nachteile
visiblement Philips ne le produit plus
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC1300 Casque hi-fi sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2017-11-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC1300 Casque hi-fi sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2017-11-02
Herminie
27/01/2019
France
Super, je ne veut que celui ci.
Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC1300 Casque hi-fi sans fil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC1300 Casque hi-fi sans fil verfasst
Batterien nicht enthalten