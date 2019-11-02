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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SHC1300/00

2.9

| (46) Avis

Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge

Casque infrarouge sans fil alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.

Voir tous les avantages

Pour TV

Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Circum-aural

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

La garantie d'une réception parfaitement claire

La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.

Facile à installer

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.9

sur 6

46

Avis

02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Avantages

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Contre

visiblement Philips ne le produit plus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Date d'utilisation 2017-11-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Date d'utilisation 2017-11-02

27/01/2019

France

France

Super, je ne veut que celui ci.

Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC1300 Casque hi-fi sans fil

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Avantages

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Contre

niente da segnalare.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Date d'utilisation 2018-12-31

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Date d'utilisation 2018-12-31

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