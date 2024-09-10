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Eingestellt
SHC2000/00
IR-kabellos
Diese extra großen, wiederaufladbaren und kabellosen Infrarot-Kopfhörer verbinden Qualität mit Komfort für den Fernseh- oder Musikgenuss zu Hause.
Anpassbar
Infrarot-Übertragung
Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.
Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.
Dieser intelligente elektronische Schaltkreis stellt sicher, dass die Lautstärke des Audioeingangs automatisch an die richtige Lautstärke angepasst wird. Somit können Sie sich ungestört dem Hörvergnügen hingeben.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.7
von 5
15
Bewertungen
Bb secret
10/09/2024
France
Très bon casque
Confortable, léger, doux, fonctionne parfaitement, durabilité
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless hi-fi headphones verfasst
Datum der Verwendung 2023-09-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless hi-fi headphones verfasst
Datum der Verwendung 2023-09-10
Nonna29
05/02/2013
Italia
Alta qualità e semplicità d'uso
La cuffia wireless SHC2000/10 costituisce un eccellente prodotto con elevato rapporto qualità/prezzo. E' leggera e maneggevole, ideale anche per persone anziane. Il dispositivo a infrarossi è diretto e sensibile, l'audio nitido e senza distorsioni, regolabile sia attraverso la funzione "volume cuffia" sulla TV, sia direttamente sull'auricolare destro mediante una rotellina con ampia escursione tra minimo e massimo. Non esclude l'audio della TV che può essere pertanto regolato in modo indipendente. La ricaricabilità delle batterie, attraverso un semplice cavetto da collegare al sensore ad infrarossi, rende il prodotto ancor più conveniente. In uso da meno di un mese, se ne può dare già un giudizio più che positivo.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless Headphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless Headphone verfasst
Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless Headphone verfasst
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