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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SHC2000/00

3.7

| (15) Avis

IR sans fil

Casque infrarouge sans fil rechargeable alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.

Voir tous les avantages

Pour TV

IR sans fil

  • Réglable

  • Transmission infrarouge

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 6

15

Avis

2

10/09/2024

France

France

Très bon casque

Confortable, léger, doux, fonctionne parfaitement, durabilité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Date d'utilisation 2023-09-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Date d'utilisation 2023-09-10

17/10/2011

France

France

Très bon casque simple et confortable .

J'ai acheté ce casque pour ma mère et en voyant la qualité du produit j'en ai pris un pour moi même et j'en suis très satisfait .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC2000 Wireless hi-fi headphones

05/02/2013

Italia

Italia

Alta qualità e semplicità d'uso

La cuffia wireless SHC2000/10 costituisce un eccellente prodotto con elevato rapporto qualità/prezzo. E' leggera e maneggevole, ideale anche per persone anziane. Il dispositivo a infrarossi è diretto e sensibile, l'audio nitido e senza distorsioni, regolabile sia attraverso la funzione "volume cuffia" sulla TV, sia direttamente sull'auricolare destro mediante una rotellina con ampia escursione tra minimo e massimo. Non esclude l'audio della TV che può essere pertanto regolato in modo indipendente. La ricaricabilità delle batterie, attraverso un semplice cavetto da collegare al sensore ad infrarossi, rende il prodotto ancor più conveniente. In uso da meno di un mese, se ne può dare già un giudizio più che positivo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC2000 Wireless Headphone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC2000 Wireless Headphone

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