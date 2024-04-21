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Support
SHC5100/10
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Kann ich zwei Philips Funk-Kopfhörer mit einer/m Basisstation/Sender verwenden?
Neue Akkus verfügen nach dem ersten Aufladen nicht über ihre vollständige Leistungskapazität.
Rote Betriebsanzeige leuchtet nicht, wenn die Philips Kopfhörer an das Netzteil angeschlossen sind
Reichweite meiner Philips Kopfhörer nicht wie in den technischen Daten beschrieben
Warum muss ich die mitgelieferten Akkus 10 Stunden aufladen, bevor ich das Produkt zum ersten Mal verwenden kann?
Standardakkus mit dem Philips System aufladbar?
Wie weiß ich, wann die Batterie meiner Philips Kopfhörer fast leer ist?
Wie kann ich den Philips Kopfhörer reinigen?
Mein SPhilips ystem schaltet sich in Intervallen aus/ der Ton wird unhörbar.
Störende Interferenzen bei der Wiedergabe über mein Philips FM-Funk-Kopfhörersystem
Konstantes Rauschen im Hintergrund meines Philips Kopfhörer
Leichte Störgeräusche auf meinen Philips Kopfhörern
Warum höre ich Musik von meinem Nachbarn auf dem Philips Kopfhörer?
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