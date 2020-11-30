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Arrêté
SHC5100/10
Liberté de mouvement
Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez utiliser ce casque Philips SHC5100/10 sans compter.
Circum-aural
À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.
En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
3.5
sur 6
90
Avis
Yonos
30/11/2020
France
Parfaitement compatible avec mon televiseur
Acheté il y a plus de deux ans , je m'en sers pour jouer au casque avec mon instrument de musique. Il est de plus compatible avec mon téléviseur. Il a une bonne autonomie. Ce sont les points que je recherchai.
Avantages
Léger et bonne autonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Date d'utilisation 2018-11-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Date d'utilisation 2018-11-30
Joklette
23/04/2013
France
Très simple et très satisfaisant
Je suis une grand-mère àgêe et souffrant de la maladie de Parkinson et j'ai pu très facilement et sans aide le mettre en route! Depuis il fonctionne très bien et me permet pendant mes insomnies de ne déranger personne tout en écoutant ma musique préférée.. Enfin son prix modique est â la portèe de tout le monde
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Oui, je recommande ce produit
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Carojab
17/07/2012
France
Excellent produit
La portée est excellente, quant à la facilité d'utilisation, elle est très facile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHC5100 Wireless HiFi Headphone