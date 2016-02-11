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Eingestellt
SHC5100/10
Kabellose Freiheit
Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design dieser Philips Kopfhörer SHC5100/10 erleben Sie besonders langen Tragekomfort.
Über-Ohr
Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.
Normalerweise werden Kopfhörer für unterwegs über einen zusammenschiebbaren Bügel angepasst. Das kann durchaus lästig werden, da der Bügel üblicherweise vor jedem Gebrauch angepasst werden muss. Dank des flexiblen selbstregulierenden Bügels dieses Kopfhörers können Sie Ihre Musik jetzt noch schneller genießen, da er sich Ihrem Kopf automatisch anpasst.
Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.
3.5
von 5
90
Bewertungen
Gmusie
11/02/2016
Deutschland
Das Produkt ist sehr gut
Habe diesen Kopfhörer gekauft da ich meinen Fernseher immer zu laut eingestellt habe und meine Bekannte dieses nicht mag. Nun habe ich aber das Problem, daß dadurch der Lautsprecher am TV Gerät abgeschaltet wird und nur einer den Ton hören kann. Möchte daher einen zweiten Kopfhörer bestellen um dann beide den Ton zu erhalten. Leider hat der Mediamarkt Bruchsal diese nicht mehr vorrätig!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5100 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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miki1802
08/05/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist alles ich brachte
Ich brachte ein Kopfhörer ohne Kabeln und mit eines gutes Qualität. Dieses Produkt hat eine excellent Qualität.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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serena
21/01/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
***
Funktioniert einwandfrei*tolles Design*angenehm zu tragen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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