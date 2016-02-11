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Eingestellt

Kabelloser HiFi-Kopfhörer

SHC5100/10

3.5

| (90) Bewertungen

Kabellose Freiheit

Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design dieser Philips Kopfhörer SHC5100/10 erleben Sie besonders langen Tragekomfort.

Alle Vorteile anzeigen

Vollständig wiederaufladbare Funkkopfhörer

Kabellose Freiheit

  • Über-Ohr

32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung

Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.

Selbstregulierender Bügel

Normalerweise werden Kopfhörer für unterwegs über einen zusammenschiebbaren Bügel angepasst. Das kann durchaus lästig werden, da der Bügel üblicherweise vor jedem Gebrauch angepasst werden muss. Dank des flexiblen selbstregulierenden Bügels dieses Kopfhörers können Sie Ihre Musik jetzt noch schneller genießen, da er sich Ihrem Kopf automatisch anpasst.

Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

90

Bewertungen

11/02/2016

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist sehr gut

Habe diesen Kopfhörer gekauft da ich meinen Fernseher immer zu laut eingestellt habe und meine Bekannte dieses nicht mag. Nun habe ich aber das Problem, daß dadurch der Lautsprecher am TV Gerät abgeschaltet wird und nur einer den Ton hören kann. Möchte daher einen zweiten Kopfhörer bestellen um dann beide den Ton zu erhalten. Leider hat der Mediamarkt Bruchsal diese nicht mehr vorrätig!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5100 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

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08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist alles ich brachte

Ich brachte ein Kopfhörer ohne Kabeln und mit eines gutes Qualität. Dieses Produkt hat eine excellent Qualität.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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21/01/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

***

Funktioniert einwandfrei*tolles Design*angenehm zu tragen

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