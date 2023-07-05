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Kabellose HiFi-Kopfhörer

SHC8535/10

4

| (55) Bewertungen

Freiheit durch kabellose Verbind., klarer Sound

Genießen Sie Ihre Musik zu Hause. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen Philips Stereokopfhörer SHC8535/10 am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

Alle Vorteile anzeigen

Freiheit durch kabellose Verbind., klarer Sound

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • Über-Ohr

  • Weiche Ohrpolster

Praktische automatische Sendersuche für besten Empfang

Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.

Vorgeformte, weiche Ohrpolster bieten einen optimalen Sitz

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

55

Bewertungen

05/07/2023

Deutschland

Deutschland

Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips

die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen

Vorteile

haben einen Klasse Klang

Nachteile

wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer verfasst

Datum der Verwendung 2021-07-05

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer verfasst

Datum der Verwendung 2021-07-05

30/12/2014

Deutschland

Deutschland

Produkt funktioniert einwandfrei, Sound ist richtig gut, Reichweite auch

Habe dieses Produkt seit gut zwei Wochen im Einsatz. Gute Klangqualität, Bässe kommen sauber rüber. Reichweite ebenfalls für meine Zwecke optimal, die Kopfhörer funktionieren überall in der eigenen Wohnung und auch zwei Stockwerke drüber noch trotz 40cm Stahlbetonwänden und -Decken. Keine Überlagerungen mit anderen Radiosignalen, WLAN, Home-Media-Anlage. Kein Rauschen, keine sonstigen Störungen im Signal. Empfehle, das Produkt zu testen in der eigenen Umgebung (mit den eigenen Störfaktoren), um danach eine Kaufentscheidung zu treffen oder das Produkt durch ein anderes zu ersetzen, man hat ja fast überall 14 Tage Rückgaberecht.

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Diese Bewertung wurde für SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer verfasst

20/06/2017

Suisse

Suisse

Très bonne audition

Etant malentandante, je ne peux plus me passer de ce casse, car enfin je peux tout comprendre grace a la netteté du son et des voix. Très longue portée , moi qui a un appartement sur 2 étages, je peux me déplacer sans perdre quoique de soit de ce qui se dit à la télévision.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8535 Casque hi-fi sans fil verfasst

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