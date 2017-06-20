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Arrêté
SHC8535/10
Liberté de mouvement, son clair
Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi, ce casque stéréo Philips SHC8535/10 est le nec plus ultra du confort personnel.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Coussinets
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
4.0
sur 6
55
Avis
Calamity64
20/06/2017
Suisse
Très bonne audition
Etant malentandante, je ne peux plus me passer de ce casse, car enfin je peux tout comprendre grace a la netteté du son et des voix. Très longue portée , moi qui a un appartement sur 2 étages, je peux me déplacer sans perdre quoique de soit de ce qui se dit à la télévision.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHC8535 Casque hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Lulumi
26/12/2015
France
Ce casque à toutes les qualités requises
Il est très confortable le son est de très bonne qualité , pour moi qui regarde la TV longtemps je n est rien à lui reprocher il me convient parfaitement .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHC8535 Casque hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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frison
01/03/2015
France
Très bon produit !
Je suis vraiment satisfait de mon achat ce casque est un très bon produit rapport qualité prix de belles performances et très pratique d'utilisation et très confortable... Je remercie aussi le support de philips pour m'avoir guidé sur ce choix et les conseils d'utilisation... Merci Philips !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHC8535 Casque hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHC8535 Casque hi-fi sans fil