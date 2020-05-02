der sound ist (fuer einen nicht audiophilen) echt völlig ok. die reichweite des transmitters reicht mir auch völlig. wie andere hier geschrieben haben ist aber die bequemlichkeit des kopfhörers ein echtes manko: nach einiger zeit am kopf muss man die ohrmuscheln auf das ohr setzen oder den kopfhörer ganz abnehmen da es sonst echt spührbar unbequem wird. schade das man am aufbau zugunsten der technik offenbar ein bisschen gespart hat. ansonsten ist mir das ding schon mal hart runtergefallen und das hat der kopfhörer gut mitgemacht. das plus ist das man die akkus (standard aaa) leicht wechseln kann wenn man weiss das man nur die folie am aaa akku ein wenig abwickeln muss. denke darueber nach mir den hoeherwertigeren philips zu holen der vielleicht auch die bequemlichkeits maengel beseitigt. man muss halt fuer das gute produkt auch ein wenig ausgeben. das design der ladeschale ist mittelmaessig: man muss wissen wie man den hoerer aufsetzt sonst wird es kniffelig und aergerlich.