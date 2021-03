Kristallklare (2,4 GHz) Digitalübertragung

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.