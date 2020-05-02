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Eingestellt
SHD8600/10
Kabellose Musik
Genießen Sie Musik und Fernsehen mit diesem Kopfhörer im ganzen Haus. Die digitale Übertragung gewährleistet fehlerfreien Empfang und eine gute Soundwiedergabe. Die drehbaren Ohrmuscheln und der selbstregulierende Bügel bieten besonderen Tragekomfort.
Akustisch abgestimmte Lautsprecher erzeugen reinen, ausgewogenen Klang mit herrlicher Klarheit und Präzision in hohen Tönen und tiefen Bässen.
Auf der Ladestation können Sie den Receiver ganz bequem aufbewahren, wenn Sie ihn gerade nicht benötigen. Bei einigen Modellen können sogar Batterien aufgeladen werden.
Mithilfe der intelligenten Schnellladefunktion können Akkus innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne vollständig aufgeladen werden. Die restliche Akkukapazität wird durch einen internen Schaltkreis ermittelt, damit die Eingangsspannung für ein beschleunigtes Aufladen optimiert und gleichzeitig eine Maximierung der Akkulebensdauer erzielt werden kann.
3.3
von 5
28
Bewertungen
Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Vorteile
Klang, Reichweite, Preis
Nachteile
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
Diese Bewertung wurde für SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2018-05-02
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Datum der Verwendung 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Musicfreak
23/11/2015
Deutschland
Nur eine Sache fehlt
Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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