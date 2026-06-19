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1000 seriesIn-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

SHE2405WT/00

Erhältlich in

Blau
Blau
Pink-Lila
Pink-Lila
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Ihren Style gestalten

Untermalen Sie den Tag mit einem kräftigen Beat. Diese In-Ear-Kopfhörer sind in vier leuchtenden Farben erhältlich und verfügen über ein transparentes Lautsprechergehäuse mit farblich abgestimmten Kabeln. Warum verstecken, wenn Sie sich von der Masse abheben sollen?

Alle Vorteile anzeigen

Ihren Style gestalten

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • integriertes Mikrofon

  • Weiß

  • In-Ear

Ohrstöpselkappen in den Größen klein, mittel und groß für perfekten Sitz

Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

Ovaler Akustikkanal. Tragekomfort und passive Geräuschdämmung

Der ovale Akustikkanal dieser In-Ear-Kopfhörer sorgt dafür, dass Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen können. Sie erhalten eine maximale passive Geräuschdämmung und austauschbare Gummikappen für die Ohrstöpsel in drei Größen für den perfekten Sitz.

Technische Daten

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