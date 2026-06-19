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Eingestellt
SHE2405WT/00
Ihren Style gestalten
Untermalen Sie den Tag mit einem kräftigen Beat. Diese In-Ear-Kopfhörer sind in vier leuchtenden Farben erhältlich und verfügen über ein transparentes Lautsprechergehäuse mit farblich abgestimmten Kabeln. Warum verstecken, wenn Sie sich von der Masse abheben sollen?
8,6-mm-Treiber/geschlossen
integriertes Mikrofon
Weiß
In-Ear
Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.
Der ovale Akustikkanal dieser In-Ear-Kopfhörer sorgt dafür, dass Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen können. Sie erhalten eine maximale passive Geräuschdämmung und austauschbare Gummikappen für die Ohrstöpsel in drei Größen für den perfekten Sitz.
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