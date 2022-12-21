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  • Ultraleicht. Großartiger Klang.
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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHE4205WT/00

3.5
| (12) Bewertungen
Ultraleicht. Großartiger Klang.
Philips Flite Hyprlite-Kopfhörer bieten glasklaren Klang und bequemen Komfort. Sie fügen sich nahtlos in Ihren Tag ein und sind einfach zu tragen. Mit ihrem superschlanken, unglaublich leichten und optimierten Design sind sie in Ihren Ohren kaum spürbar.
Alle Vorteile anzeigen

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Ultraleicht. Großartiger Klang.

  • 12,2 mm Lautsprecher/offen, Ohrstöpsel

  • Earbud

Widerstandsfähiges Kabel mit Zugentlastung

Widerstandsfähiges Kabel mit Zugentlastung

Leicht und trotzdem widerstandsfähig. Dieses Kopfhörerkabel wurde für die Verwendung unterwegs entwickelt und verfügt über eine integrierte Zugentlastung für höhere Widerstandfähigkeit und längere Lebensdauer.

Schlichte Metallakzente

Schlichte Metallakzente

Ikonisches Design mit modernen, hochglänzenden Akzenten.

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.5

von 5

12

Bewertungen

3

21/12/2022

Deutschland

Deutschland

super Kopfhörer

ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.

Vorteile

siehe oben

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Diese Bewertung wurde für SHE4205BK Headphones with mic verfasst

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27/04/2017

España

España

Magníficos.

Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.

Diese Bewertung wurde für SHE4205BK Auriculares con micrófono verfasst

Diese Bewertung wurde für SHE4205BK Auriculares con micrófono verfasst

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