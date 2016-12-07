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  • Poids plume. Son XXL.
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Arrêté

Casque avec Micro

SHE4205WT/00

3.5
| (12) Avis
Poids plume. Son XXL.
Pratique au quotidien et facile à porter, le casque Philips Flite Hyprlite génère un son limpide, en tout confort. Grâce à son design ultra-fin et incroyablement léger, vous le sentirez à peine dans vos oreilles.
Voir tous les avantages

Poids plume. Son XXL.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 12,2 mm / écouteur ouvert

  • Écouteur

Câble robuste avec système anti-traction

Câble robuste avec système anti-traction

Léger ne signifie pas fragile. Conçu pour les déplacements, le câble du casque est doté d'un système anti-traction augmentant sa résistance et sa durée de vie.

Finitions métalliques élégantes

Finitions métalliques élégantes

Design original avec finitions ultra-brillantes.

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.5

sur 6

12

Avis

3

07/12/2016

France

France

grandes qualites & design

Ces écouteurs sont d'un son superbe et pas de bruit autour :-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE4205WT Casque avec Micro

Oui, je recommande ce produit

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21/12/2022

Deutschland

Deutschland

super Kopfhörer

ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.

Avantages

siehe oben

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

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04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Cet avis a été rédigé pour SHE4205BK Headphones with mic

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