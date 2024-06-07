Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Kopfhörer
Alle Serien
Kopfhörer für Kinder
Support
SHK2000PK/00
Erhältlich in
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Für iOS und Android
Mit der Philips Headphones App können Sie Ihre Kopfhörer optimal nutzen. Von Ihrem Mobilgerät aus können Sie auf alle Funktionen zugreifen, die Ihnen das beste Audioerlebnis bieten.
Landesspezifische Werbebroschüre
EU-Konformitätserklärung
Alle (5)
Erfüllen die Philips Kopfhörer die Anforderungen hinsichtlich der Lautstärke?
Ich bekomme einen kleinen elektrostatischen Schlag von den Philips Kopfhörern.
Gibt es Tipps für eine bessere Wartung der Philips Kopfhörer?
Wie wird das Philips Produkt gereinigt?
Gehörschutz für Kinder während des Gebrauchs von Philips Kopfhörern
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter