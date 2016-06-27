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Eingestellt

Kopfhörer mit Bügel

SHL3000WT/00

4

| (14) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Kraftvoller Sound

Dieser Philips Kopfhörer SHL3000WT/00 bietet Ihnen kraftvollen Sound und Bass. Durch das Design mit drehbaren weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Mit DJ Monitoring

Kraftvoller Sound

  • DJ Monitoring

  • Weiß

Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Geschlossene Akustik für hervorragende Geräuschisolation

Die geschlossene Akustik dieser Philips Kopfhörer sorgt für eine hervorragende Geräuschisolation.

Flach zusammenklappbar für leichten Transport

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

14

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

2

27/06/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!

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Diese Bewertung wurde für SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel verfasst

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02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Diese Bewertung wurde für SHL3000WT Headband headphones verfasst

Datum der Verwendung 2024-10-02

Diese Bewertung wurde für SHL3000WT Headband headphones verfasst

Datum der Verwendung 2024-10-02

15/03/2018

Portugal

Portugal

Bom design e alta qualidade

Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.

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Diese Bewertung wurde für SHL3000WT Headband headphones verfasst

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