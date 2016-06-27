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Arrêté

Casque à arceau

SHL3000WT/00

4

| (14) Avis | 85% recommandent ce produit

Un son puissant

Ce casque Philips SHL3000WT/00 génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables ultradouces, le plaisir d'écoute est entier lorsque vous vous déplacez.

Voir tous les avantages

avec système DJ-Style

Un son puissant

  • Arceau

  • Blanche

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Ultraplat une fois replié, pour un transport facilité

Haut-parleur 32 mm pour un son dynamique et puissant

Haut-parleur 32 mm pour un son dynamique et puissant

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

14

Avis

85%

recommandent ce produit

2

27/06/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Headband headphones

Date d'utilisation 2024-10-02

Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Headband headphones

Date d'utilisation 2024-10-02

15/03/2018

Portugal

Portugal

Bom design e alta qualidade

Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Headband headphones

Oui, je recommande ce produit

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