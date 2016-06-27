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Arrêté
SHL3000WT/00
Un son puissant
Ce casque Philips SHL3000WT/00 génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables ultradouces, le plaisir d'écoute est entier lorsque vous vous déplacez.
Arceau
Blanche
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
4.0
sur 6
14
Avis
85%
recommandent ce produit
Totti1968
27/06/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Headband headphones
Date d'utilisation 2024-10-02
Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Headband headphones
Date d'utilisation 2024-10-02
Trankilo
15/03/2018
Portugal
Bom design e alta qualidade
Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3000WT Headband headphones
Oui, je recommande ce produit
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