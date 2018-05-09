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Eingestellt
Klarer und kraftvoller Bass
Dieser von DJs inspirierte Kopfhörer erzeugt kraftvollen Sound und Bass. Durch das Design mit drehbaren weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Leistungsstarke 32-mm-Treiber liefern klaren, detaillierten und natürlichen Sound.
4.2
von 5
12
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Jack2049
09/05/2018
España
Fantastico
Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.
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Diese Bewertung wurde für SHL3060BL Auriculares verfasst
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Diese Bewertung wurde für SHL3060BL Auriculares verfasst
Alex29
03/10/2017
Italia
Cuffie eccellenti!
Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!
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Diese Bewertung wurde für SHL3060BK Headphones verfasst
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cafeTière3
04/08/2017
France
très bien
La qualité et surtout le " Son " Philips, très satisfait du produit, très bien conçu, finition parfaite, un produit bien "pensé ".
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL3060BK Casque verfasst
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