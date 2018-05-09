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Kopfhörer

SHL3060BK/00

4.2

| (12) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

Klarer und kraftvoller Bass

Dieser von DJs inspirierte Kopfhörer erzeugt kraftvollen Sound und Bass. Durch das Design mit drehbaren weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Mit DJ Monitoring

Klarer und kraftvoller Bass

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

1,2 m langes Kabel für Musikvergnügen mit Bewegungsfreiheit unterwegs

1,2 m langes Kabel für Musikvergnügen mit Bewegungsfreiheit unterwegs

32-mm-Lautsprechertreiber für kraftvollen und dynamischen Sound

32-mm-Lautsprechertreiber für kraftvollen und dynamischen Sound

Leistungsstarke 32-mm-Treiber liefern klaren, detaillierten und natürlichen Sound.

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel passen sich Ihrer Kopfform an

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel passen sich Ihrer Kopfform an

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

12

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

1

09/05/2018

España

España

Fantastico

Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.

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Diese Bewertung wurde für SHL3060BL Auriculares verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHL3060BL Auriculares verfasst

03/10/2017

Italia

Italia

Cuffie eccellenti!

Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!

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Diese Bewertung wurde für SHL3060BK Headphones verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHL3060BK Headphones verfasst

04/08/2017

France

France

très bien

La qualité et surtout le " Son " Philips, très satisfait du produit, très bien conçu, finition parfaite, un produit bien "pensé ".

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Diese Bewertung wurde für SHL3060BK Casque verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHL3060BK Casque verfasst

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