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Arrêté
SHL3060BK/00
Basses claires et puissantes
Ce casque d'inspiration DJ génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables aux coussinets doux, le plaisir d'écoute reste entier lorsque vous vous déplacez.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.
4.2
sur 6
12
Avis
92%
recommandent ce produit
cafeTière3
04/08/2017
France
très bien
La qualité et surtout le " Son " Philips, très satisfait du produit, très bien conçu, finition parfaite, un produit bien "pensé ".
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Casque
Oui, je recommande ce produit
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Jack2049
09/05/2018
España
Fantastico
Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3060BL Auriculares
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Cet avis a été rédigé pour SHL3060BL Auriculares
Alex29
03/10/2017
Italia
Cuffie eccellenti!
Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Headphones
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