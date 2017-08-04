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Arrêté

Casque

SHL3060BK/00

4.2

| (12) Avis | 92% recommandent ce produit

Basses claires et puissantes

Ce casque d'inspiration DJ génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables aux coussinets doux, le plaisir d'écoute reste entier lorsque vous vous déplacez.

Voir tous les avantages

avec système DJ-Style

Basses claires et puissantes

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

Câble de 1,2 m pour une liberté musicale totale en déplacement

Câble de 1,2 m pour une liberté musicale totale en déplacement

Haut-parleurs 32 mm pour un son dynamique et puissant

Haut-parleurs 32 mm pour un son dynamique et puissant

Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.

Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête

Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 6

12

Avis

92%

recommandent ce produit

1

04/08/2017

France

France

très bien

La qualité et surtout le " Son " Philips, très satisfait du produit, très bien conçu, finition parfaite, un produit bien "pensé ".

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Casque

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Casque

09/05/2018

España

España

Fantastico

Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3060BL Auriculares

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3060BL Auriculares

03/10/2017

Italia

Italia

Cuffie eccellenti!

Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Headphones

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