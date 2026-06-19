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Kopfhörer

SHL3260DG/00

Kräftiger Bass, klare Details

Der SHL3260 ist mit seiner Leistung für anspruchsvolle DJs geeignet. 40 mm Neodym-Treiber bieten dynamische Bässe, während sich die anpassbaren Ohrmuscheln für einfaches Monitoring um 165° drehen lassen. Bei den Kopfhörern, die für eine Leistung von 2000 mW konstruiert wurden, kommt es nicht einmal bei hohen Lautstärken zu Verzerrung.

Alle Vorteile anzeigen

Kräftiger Bass, klare Details

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • DJ Monitoring

  • Atmungsaktive Ohrpolster

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

Hohe Leistungsaufnahme mit 2000 mW: keine Verzerrung selbst bei hoher Lautstärke

Hohe Leistungsaufnahme bietet eine hohe Leistung bei jeder Lautstärke oder Quelle. Selbst bei hohen Lautstärken oder hoher Audioeingangsleistung ist die Musik klar und verzerrungsfrei.

Weiche Ohrpolster mit 80 mm Durchmesser für längeren Musikgenuss

Weiche Ohrpolster mit 80 mm Durchmesser für längeren Musikgenuss

Weiche Ohrpolster helfen, Druck und Hitze für einen lang anhaltenden Tragekomfort abzuhalten.

Geprüft mit 12.000 Kabelbiegevorgängen für garantierte Haltbarkeit

Technische Daten

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