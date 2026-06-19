Kräftiger Bass, klare Details

Der SHL3260 ist mit seiner Leistung für anspruchsvolle DJs geeignet. 40 mm Neodym-Treiber bieten dynamische Bässe, während sich die anpassbaren Ohrmuscheln für einfaches Monitoring um 165° drehen lassen. Bei den Kopfhörern, die für eine Leistung von 2000 mW konstruiert wurden, kommt es nicht einmal bei hohen Lautstärken zu Verzerrung.