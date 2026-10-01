Puissance admissible de 2 000 mW : aucune distorsion, même à un volume élevé

Peu importe la source ou le volume, vous obtiendrez un rendement élevé grâce au traitement de signal haute puissance. Ce dernier produira un son clair, dynamique et sans distorsion, même à des volumes ou à des niveaux de puissance d'entrée élevés.