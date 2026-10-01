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Arrêté

Casque

SHL3260DG/00

Basses puissantes, détails précis

Le SHL3260 offre d'excellentes performances. Ses haut-parleurs de 40 mm en néodyme génèrent des basses dynamiques et ses coques amovibles pivotent à 165°. Conçu pour supporter une puissance d'entrée de 2 000 mW, le casque restitue un son sans distorsion, même à des volumes élevés.

Voir tous les avantages

Basses puissantes, détails précis

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Arceau

  • Coussinets aérés

  • Pliage compact

Puissance admissible de 2 000 mW : aucune distorsion, même à un volume élevé

Peu importe la source ou le volume, vous obtiendrez un rendement élevé grâce au traitement de signal haute puissance. Ce dernier produira un son clair, dynamique et sans distorsion, même à des volumes ou à des niveaux de puissance d'entrée élevés.

Coussinets doux de 80 mm de diamètre pour un confort d'écoute longue durée

Coussinets doux de 80 mm de diamètre pour un confort d'écoute longue durée

Les coussinets doux dont a amélioré l'aération et qui distribuent mieux la pression et la chaleur pour un grand confort pendant les longues sessions d'écoute.

Durabilité à toute épreuve testée au bout de 12 000 pliages du câble

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