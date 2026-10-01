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Arrêté
SHL3260DG/00
Basses puissantes, détails précis
Le SHL3260 offre d'excellentes performances. Ses haut-parleurs de 40 mm en néodyme génèrent des basses dynamiques et ses coques amovibles pivotent à 165°. Conçu pour supporter une puissance d'entrée de 2 000 mW, le casque restitue un son sans distorsion, même à des volumes élevés.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Arceau
Coussinets aérés
Pliage compact
Peu importe la source ou le volume, vous obtiendrez un rendement élevé grâce au traitement de signal haute puissance. Ce dernier produira un son clair, dynamique et sans distorsion, même à des volumes ou à des niveaux de puissance d'entrée élevés.
Les coussinets doux dont a amélioré l'aération et qui distribuent mieux la pression et la chaleur pour un grand confort pendant les longues sessions d'écoute.
Notation globale