ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Hauptbild
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Hauptbild

Eingestellt

Kopfhörer

SHL4400WT/00

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Unglaublich leicht, unglaublich leistungsstark: Die Ultrlite-Kopfhörer mit ihrem schlanken und optimierten Design wurden entwickelt, um in Bewegung zu bleiben. Klarer Sound und flach zusammenklappbar – ideal für einfachen Tragekomfort.

Alle Vorteile anzeigen

Ultrakompakt. Klarer Klang.

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

Die weichen Ohrpolster und angewinkelten Treiber sind ideal für dauerhaften Tragekomfort.

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.

Genießen Sie Musik ohne Kabelsalat mit einem flachen Kabeldesign

Genießen Sie Musik ohne Kabelsalat mit einem flachen Kabeldesign

Ein flaches Kabel verhindert Kabelsalat bei Ihren Kopfhörern, während die Zugentlastung für zusätzliche Widerstandfähigkeit sorgt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.