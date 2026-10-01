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Arrêté
SHL4400WT/00
Poids plume. Son XXL.
Incroyablement léger et puissant. Fin et épuré, le casque Ultrlite est conçu pour être en mouvement perpétuel. Il produit un son limpide et se plie à plat, ce qui le rend facile à transporter.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.
Le câble plat du casque évite les nœuds, tandis que son système anti-traction assure sa durabilité.
Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent un confort longue durée.
Notation globale