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Eingestellt
SHL4405WT/00
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.
Die weichen Ohrpolster und angewinkelten Treiber sind ideal für dauerhaften Tragekomfort.
3.0
von 5
2
Bewertungen
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL4405WT Auriculares con micrófono verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
Diese Bewertung wurde für SHL4405WT Auriculares con micrófono verfasst
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