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  • Poids plume. Son XXL.
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Arrêté

Casque avec Micro

SHL4405WT/00

3
| (2) Avis
Poids plume. Son XXL.
Incroyablement léger et puissant. Fin et épuré, le casque Philips Flite Ultrlite est conçu pour être en mouvement perpétuel. Il produit un son limpide et se plie à plat, ce qui le rend facile à transporter.
Voir tous les avantages

Poids plume. Son XXL.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.

Coussinets pour un confort longue durée

Coussinets pour un confort longue durée

Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent un confort longue durée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

2

Avis

4
3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL4405WT Auriculares con micrófono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL4405WT Auriculares con micrófono

30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Cet avis a été rédigé pour SHL4405WT Auriculares con micrófono

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