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Arrêté
SHL4405WT/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.
La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.
Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent un confort longue durée.
3.0
sur 6
2
Avis
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL4405WT Auriculares con micrófono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL4405WT Auriculares con micrófono
sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
Cet avis a été rédigé pour SHL4405WT Auriculares con micrófono
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