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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHL5005/00

3
| (2) Bewertungen
Für einzigartigen Musikgenuss
Diese Kopfhörer wurden entwickelt, damit Sie Ihre Musik jederzeit und überall genießen können. Dank der weichen Polsterung können Sie Ihre Lieblingsmusik problemlos stundenlang genießen. Die hervorragende Soundqualität bietet Ihnen ein ganz neues Musikerlebnis.
Alle Vorteile anzeigen

Jederzeit und überall!

Für einzigartigen Musikgenuss

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Weiche Ohrpolster für dauerhaften Komfort

Weiche Ohrpolster aus Leder, damit Sie Ihre Lieblingsmusik problemlos stundenlang genießen können.

Leichter Bügel verbessert den Komfort und Haltbarkeit

Leichtes Material, das für den Bügel verwendet wird

Zusammenklappbare Kopfhörer für einfaches Aufbewahren und Transportieren

Zusammenklappbare Kopfhörer für einfaches Aufbewahren und Transportieren

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.0

von 5

2

Bewertungen

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL5005 Cuffie con microfono verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL5005 Cuffie con microfono verfasst

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Diese Bewertung wurde für SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon verfasst

Diese Bewertung wurde für SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon verfasst

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