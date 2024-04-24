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Arrêté
SHL5005/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Des coussinets doux en cuir pour écouter de la musique pendant des heures
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger
Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités
3.0
sur 6
2
Avis
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL5005 Cuffie con microfono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Cet avis a été rédigé pour SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Cet avis a été rédigé pour SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon