Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Für Zuhause und unterwegs
Starker Sound und federleichtes Design: Diese Stereo-Kopfhörer bieten Ihnen hochwertigen Sound und maximalen Tragekomfort für die Verwendung zu Hause und unterwegs.
Für drinnen und draußen
Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.
Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.
Das einseitige Kabel verringert eventuelles Kabelgewirr und vereinfacht die Aufbewahrung.
4.8
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP5401 Stereo Headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP5401 Stereo Headphones verfasst
gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP5401 Stereo Headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP5401 Stereo Headphones verfasst
20/12/2011
Nederland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP5401 Stereo Headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP5401 Stereo Headphones verfasst