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Arrêté

Casque stéréo

SHP5401/00

4.8

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Idéal à la maison comme en déplacement

Ce casque stéréo léger est caractérisé par un son puissant combiné à une portabilité à toute épreuve. Il vous offre un son optimal et un maximum de confort pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Voir tous les avantages

Idéal à la maison comme en déplacement

  • Pour l'intérieur et l'extérieur

Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

La forme spéciale des coussinets de ce casque Philips et les matériaux raffinés qui les composent garantissent un maintien parfait et un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée

Les matériaux de qualité, durables et légers dont est composé ce casque Philips sont le gage d'un confort absolu.

Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.8

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP5401 Stereo Headphones

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05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

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20/12/2011

Nederland

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