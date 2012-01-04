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Eingestellt
High Resolution Audio und perfekte Passform
Deluxe-FloatingCushions und hochauflösender Sound sorgen für das perfekte Hörerlebnis mit dem Philips Kopfhörer SHP8000.
High Resolution Audio
Über-Ohr
Auszeichnungen
4.2
von 5
13
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Schneemann
04/01/2012
Deutschland
Das BESTE für meine Ohren!
Kopfhörer mit gutem Klang, schönem Design, optimal zu tragen und gutem Preis-Leistungsverhältnis !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8000 HiFi-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8000 HiFi-Kopfhörer verfasst
tony1997
14/07/2012
Suisse
super trop bien juste dommage il y a 1 cable acrocher au 2 cote comparais a des beats ou il y en a 1
les câbles sont derengants quand on les compare a des beats audio
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8000 Casque haute définition verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8000 Casque haute définition verfasst
VictorObdam
06/01/2014
Nederland
Topper!
Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8000 Hi-fi headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8000 Hi-fi headphones verfasst