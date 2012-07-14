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Arrêté
Son haute résolution et maintien parfait
Avec des haut-parleurs Deluxe FloatingCushions et un son haute résolution, ce casque Philips SHP8000 offre un plaisir d'écoute suprême.
Son haute résolution
Circum-aural
Récompenses
4.2
sur 6
13
Avis
85%
recommandent ce produit
tony1997
14/07/2012
Suisse
super trop bien juste dommage il y a 1 cable acrocher au 2 cote comparais a des beats ou il y en a 1
les câbles sont derengants quand on les compare a des beats audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP8000 Casque haute définition
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP8000 Casque haute définition
Schneemann
04/01/2012
Deutschland
Das BESTE für meine Ohren!
Kopfhörer mit gutem Klang, schönem Design, optimal zu tragen und gutem Preis-Leistungsverhältnis !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP8000 HiFi-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP8000 HiFi-Kopfhörer
VictorObdam
06/01/2014
Nederland
Topper!
Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP8000 Hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP8000 Hi-fi headphones