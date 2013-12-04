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Eingestellt
Ein sportlicher Begleiter
Durch den anpassbaren Ohrbügel können Sie sich mit dem leichten und schweißabweisenden Kopfhörer SHQ3200 auf Ihr Training konzentrieren, ohne die Motivation zu verlieren. Wenn Sie der tolle Sound nicht antreiben würde, würden Sie gar nicht merken, dass er da ist.
ActionFit
Ohrbügel
Weiß
Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.
Es gibt nichts Besseres als einen guten Rhythmus für Ihr Fitnesstraining. Mit ActionFit Kopfhörern erleben Sie einen tiefen und satten Bass, der Ihren Sport zum Grooven bringt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja verfasst
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