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Arrêté
SHQ3200WT/10
Pour les activités sportives
Avec leur tour d'oreille réglable, les écouteurs SHQ3200 légers et résistant à la transpiration vous permettent de vous concentrer sur votre tâche, sans perte de motivation. Si ce n'était pas leur son extraordinaire et énergisant, vous ne vous rendriez même pas compte de leur présence.
ActionFit
Tour d'oreille
Blanche
Vos écouteurs ActionFit ont été spécialement conçus pour être résistants. Leur fil recouvert d'une couche de Kevlar est à l'épreuve de l'usure et est parfaitement adapté aux activités physiques dans des conditions extrêmes.
Il n'y a rien de tel qu'une bande-son accrocheuse pour rester dans le rythme et c'est justement toute la force des écouteurs ActionFit dont les basses profondes et dynamiques accompagnent chacune de vos foulées et vous aident à vous dépasser.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
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