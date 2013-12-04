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Arrêté

ActionFitCasque tour d'oreille Sport

SHQ3200WT/10

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Pour les activités sportives

Avec leur tour d'oreille réglable, les écouteurs SHQ3200 légers et résistant à la transpiration vous permettent de vous concentrer sur votre tâche, sans perte de motivation. Si ce n'était pas leur son extraordinaire et énergisant, vous ne vous rendriez même pas compte de leur présence.

Voir tous les avantages

Avec tour d'oreille réglable pour un confort optimal

Pour les activités sportives

  • ActionFit

  • Tour d'oreille

  • Blanche

Fil renforcé en Kevlar pour une résistance à toute épreuve

Fil renforcé en Kevlar pour une résistance à toute épreuve

Vos écouteurs ActionFit ont été spécialement conçus pour être résistants. Leur fil recouvert d'une couche de Kevlar est à l'épreuve de l'usure et est parfaitement adapté aux activités physiques dans des conditions extrêmes.

Trois tailles d'embouts en caoutchouc pour un confort garanti

Trois tailles d'embouts en caoutchouc pour un confort garanti

Basses puissantes idéales pour la motivation

Basses puissantes idéales pour la motivation

Il n'y a rien de tel qu'une bande-son accrocheuse pour rester dans le rythme et c'est justement toute la force des écouteurs ActionFit dont les basses profondes et dynamiques accompagnent chacune de vos foulées et vous aident à vous dépasser.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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