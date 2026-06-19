Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen angenehmen Sitz

Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen bequemen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.