Tour d'oreille réglable breveté, pour un maintien personnalisé

Avec leur tour d'oreille réglable breveté, les écouteurs ActionFit tiennent parfaitement dans les oreilles tout en étant confortables. Accrochez simplement les écouteurs à vos oreilles, et réglez les tours pour les adapter à votre morphologie. Vous êtes désormais prêt à affronter tous types de terrain et d'exercice : vos écouteurs ne bougeront pas, quelles que soient les circonstances.