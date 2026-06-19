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Arrêté
SHQ3400LF/00
Idéal pour un usage en intérieur
Résistant à la transpiration et à l'eau
Tour d'oreille
Fourni avec 3 paires d'embouts de différentes tailles, pour un maintien optimal.
Avec leur tour d'oreille réglable breveté, les écouteurs ActionFit tiennent parfaitement dans les oreilles tout en étant confortables. Accrochez simplement les écouteurs à vos oreilles, et réglez les tours pour les adapter à votre morphologie. Vous êtes désormais prêt à affronter tous types de terrain et d'exercice : vos écouteurs ne bougeront pas, quelles que soient les circonstances.
Vos écouteurs ActionFit sont spécialement conçus dans une optique de durabilité et de robustesse. Leur câble protégé par du Kevlar ne se déchire pas et ne casse pas. Ils résistent aux conditions et aux séances de sport les plus extrêmes.
Notation globale