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  • Entdecke die Welt des Kaffees mit Saeco
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Saeco XelsisKaffeevollautomat

SM7581/00

2.5
| (2) Bewertungen

1 Auszeichnung

Entdecke die Welt des Kaffees mit Saeco
Bis zu 12 weltberühmte Rezepte, von normalem Espresso und Cappuccino bis hin zu Kaffeespezialitäten wie Americano. Wischen Sie einfach über den Touchscreen, um das Getränk auszuwählen, und passen Sie es bei Bedarf über unseren intuitiven CoffeeEqualizer™ an.
Alle Vorteile anzeigen

Entdecke die Welt des Kaffees mit Saeco

  • 12 Kaffeespezialitäten

  • LatteDuo System

  • Silber

  • 12-stufiges Mahlwerk

20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genieße aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus den Kaffeebohnen

CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus den Kaffeebohnen

Mit der Saeco Technologie kannst du die besten Aromen aus deinen Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhältst so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).

Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Durchlauferhitzer

Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Durchlauferhitzer

Perfekter Kaffee braucht die perfekte Temperatur. Unser leistungsstarker Thermoblock besteht aus leichtem Aluminium sowie einem Edelstahlgehäuse und erreicht schnell die Idealtemperatur.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-961326

Bewertungen

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2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

05/07/2019

Portugal

Portugal

Ótimo

Até à data, isto com cerca de 4 meses de uso, não tenho nada a assinalar. Tira cafés saborosos, é fácil de utilizar, os menus são de fácil utilização. Faço só um reparo/dica, esta máquina deveria de ter um deposito de café moído. Ajudaria bastante e não seria necessário estar sempre a colocar o café moído.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática verfasst

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08/01/2023

Portugal

Portugal

Afinal não é bem assim

O que parecia ser bom, afinal não é bem assim. A máquina perde água pelo depósito. A água sai do depósito, fica no tabuleiro, o mesmo fica cheio e vaza, deixando bancadas e afins com água. De lamentar. Tudo começou a acontecer passado poucos meses de ter acabo os 2 anos de garantia. Solução da marca, enviar para reparador autorizado da marca. Só lamento que uma máquina destas e com um valor bastante elevado, dure 2 anos e dê problemas. Pelo valor e pela marca deveriam durar mais tempo sem problemas.

Vorteile

Nenhuma

Nachteile

2 anos e dá problemas

Diese Bewertung wurde für Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge

  2. Energieeffizienzklasse B gemäß Schweizer Energieetikett und basierend auf Messmethoden gemäß Norm EN 60661.