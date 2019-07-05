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SM7581/00
12 Kaffeespezialitäten
LatteDuo System
Silber
12-stufiges Mahlwerk
Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genieße aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.
Mit der Saeco Technologie kannst du die besten Aromen aus deinen Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhältst so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).
Perfekter Kaffee braucht die perfekte Temperatur. Unser leistungsstarker Thermoblock besteht aus leichtem Aluminium sowie einem Edelstahlgehäuse und erreicht schnell die Idealtemperatur.
Auszeichnungen
2.5
von 5
2
Bewertungen
JTavares
05/07/2019
Portugal
Ótimo
Até à data, isto com cerca de 4 meses de uso, não tenho nada a assinalar. Tira cafés saborosos, é fácil de utilizar, os menus são de fácil utilização. Faço só um reparo/dica, esta máquina deveria de ter um deposito de café moído. Ajudaria bastante e não seria necessário estar sempre a colocar o café moído.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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JTavares
08/01/2023
Portugal
Afinal não é bem assim
O que parecia ser bom, afinal não é bem assim. A máquina perde água pelo depósito. A água sai do depósito, fica no tabuleiro, o mesmo fica cheio e vaza, deixando bancadas e afins com água. De lamentar. Tudo começou a acontecer passado poucos meses de ter acabo os 2 anos de garantia. Solução da marca, enviar para reparador autorizado da marca. Só lamento que uma máquina destas e com um valor bastante elevado, dure 2 anos e dê problemas. Pelo valor e pela marca deveriam durar mais tempo sem problemas.
Vorteile
Nenhuma
Nachteile
2 anos e dá problemas
Diese Bewertung wurde für Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática verfasst
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Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge
Energieeffizienzklasse B gemäß Schweizer Energieetikett und basierend auf Messmethoden gemäß Norm EN 60661.