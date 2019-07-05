ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.
  • Explorez le monde de la machine à café Saeco.

Saeco XelsisMachine espresso Automatique

SM7581/00

2.5
| (2) Avis

1 récompense

Explorez le monde de la machine à café Saeco.
Jusqu'à 12 recettes de renommée mondiale, qu'il s'agisse de classiques tels que l'espresso et le cappuccino ou de spécialités telles que l'americano. Il vous suffit de toucher l'écran tactile pour sélectionner la boisson de votre choix. Vous pouvez même la personnaliser grâce à la technologie intuitive Coffee Equalizer™.
Voir tous les avantages

Explorez le monde de la machine à café Saeco.

  • 12 variétés

  • Système LatteDuo

  • Argent

  • Broyeur réglable sur 12 niveaux

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).

Une préparation rapide grâce à la chaudière hautes performances

Une préparation rapide grâce à la chaudière hautes performances

Un café irréprochable nécessite des températures exactes. Notre chaudière Thermobloc hautes performances est fabriquée en aluminium léger avec un corps en inox. Elle élève rapidement l'eau aux températures optimales.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-961326

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.5

sur 6

2

Avis

5
3
2

05/07/2019

Portugal

Portugal

Ótimo

Até à data, isto com cerca de 4 meses de uso, não tenho nada a assinalar. Tira cafés saborosos, é fácil de utilizar, os menus são de fácil utilização. Faço só um reparo/dica, esta máquina deveria de ter um deposito de café moído. Ajudaria bastante e não seria necessário estar sempre a colocar o café moído.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática

08/01/2023

Portugal

Portugal

Afinal não é bem assim

O que parecia ser bom, afinal não é bem assim. A máquina perde água pelo depósito. A água sai do depósito, fica no tabuleiro, o mesmo fica cheio e vaza, deixando bancadas e afins com água. De lamentar. Tudo começou a acontecer passado poucos meses de ter acabo os 2 anos de garantia. Solução da marca, enviar para reparador autorizado da marca. Só lamento que uma máquina destas e com um valor bastante elevado, dure 2 anos e dê problemas. Pelo valor e pela marca deveriam durar mais tempo sem problemas.

Avantages

Nenhuma

Contre

2 anos e dá problemas

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  2. Label énergétique : classe B, selon le label énergétique suisse et selon la méthode de mesure de la norme EN 60661.