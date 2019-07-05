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SM7581/00
12 variétés
Système LatteDuo
Argent
Broyeur réglable sur 12 niveaux
Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.
La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).
Un café irréprochable nécessite des températures exactes. Notre chaudière Thermobloc hautes performances est fabriquée en aluminium léger avec un corps en inox. Elle élève rapidement l'eau aux températures optimales.
Récompenses
2.5
sur 6
2
Avis
JTavares
05/07/2019
Portugal
Ótimo
Até à data, isto com cerca de 4 meses de uso, não tenho nada a assinalar. Tira cafés saborosos, é fácil de utilizar, os menus são de fácil utilização. Faço só um reparo/dica, esta máquina deveria de ter um deposito de café moído. Ajudaria bastante e não seria necessário estar sempre a colocar o café moído.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática
JTavares
08/01/2023
Portugal
Afinal não é bem assim
O que parecia ser bom, afinal não é bem assim. A máquina perde água pelo depósito. A água sai do depósito, fica no tabuleiro, o mesmo fica cheio e vaza, deixando bancadas e afins com água. De lamentar. Tudo começou a acontecer passado poucos meses de ter acabo os 2 anos de garantia. Solução da marca, enviar para reparador autorizado da marca. Só lamento que uma máquina destas e com um valor bastante elevado, dure 2 anos e dê problemas. Pelo valor e pela marca deveriam durar mais tempo sem problemas.
Avantages
Nenhuma
Contre
2 anos e dá problemas
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática
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Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
Label énergétique : classe B, selon le label énergétique suisse et selon la méthode de mesure de la norme EN 60661.