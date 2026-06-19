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SM7685/00
Touchscreen, Edelstahlgehäuse
HygieSteam & AquaClean Technologie
Scheibenmahlwerk aus 100% Keramik (12-stufig)
12-stufiges Mahlwerk
Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genieße aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.
Die persönlichen Lieblingseinstellungen können über das praktische Display in bis zu 8 Benutzerprofilen gespeichert werden
Mit der Saeco Technologie kannst du die besten Aromen aus deinen Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhältst so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).
Auszeichnungen
Bewertungen
Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge
Energieeffizienzklasse B gemäß Schweizer Energieetikett und basierend auf Messmethoden gemäß Norm EN 60661.