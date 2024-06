Mit Sorgfalt für dich und die Umwelt hergestellt

Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. All unsere 9000 Prestige Rasierer bestehen aus hochwertigen, langlebigen Komponenten sowie recycelbaren Verpackungen. Außerdem bestehen unsere Klingen zu 80% aus recyceltem Stahl und werden in einem Werk hergestellt, das mit 100% erneuerbaren Energien arbeitet.